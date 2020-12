Dworczyk: Przekazujemy do konsultacji projekt Narodowego Programu Szczepień

"Naszym celem jest przeprowadzenie w 2021 r. programu szczepień, dzięki czemu mamy uzyskać odporność populacji [...] Projekt [Narodowego Programu Szczepień] przekazujemy do konsultacji - do południa pojawi się na stronie internetowej Kancelarii Premiera i Ministerstwa Zdrowia. Do soboty do południa będą zbierane uwagi na podstawie których ten dokument dopracowany, aby 15 grudnia Rada Ministrów mogła przyjąć dokument" - powiedział Dworczyk podczas konferencji prasowej.