Dzieje się na giełdzie. Minister finansów: wzrost o 20 proc.

Domański zapowiada zmiany w finansowaniu inwestycji

- Silna Europa potrzebuje konkurencyjnej gospodarki. Aby to osiągnąć, musimy uprościć środowisko regulacyjne. Musimy zapewnić warunki do tego, żeby do europejskiej gospodarki napływało więcej kapitału prywatnego, a rynki kapitałowe muszą spełniać swój podstawowy cel, jakim jest finansowanie realnej gospodarki i dostarczanie kapitału do finansowania transformacji energetycznej i cyfrowej i przemysłu zbrojeniowego – stwierdził Andrzej Domański.