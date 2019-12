Dzisiejsze dobre dane polskiej gospodarki będą wspierać złotego

Izba Reprezentantów zagłosowała przeciwko Prezydentowi USA. Proces impeachmentu przejdzie teraz do Senatu, aczkolwiek nie wygląda na to, by rynek walutowy specjalnie się tym zajmował. Szczególnie, że w senacie aż 67 ze 100 przedstawicieli tej izby będzie musiało zagłosować ,,za" i dopiero taki rezultat umożliwiłby usunięcie Donalda Trumpa z urzędu. Republikanie posiadają większość w Senacie, więc prawdopodobieństwo odwołania urzędującego prezydenta jest niewielkie. W relacjach USD/PLN ważniejsze są obecnie różnice stóp procentowych niż kwestie polityczne w USA i Polsce. Dojście do poziomu 3,8 na USD/PLN może być sygnałem, że pierwszy kwartał 2020 roku będzie dobry dla złotego. Najlepsi klienci w CMC Markets działający na parze USD/PLN pozostają byczo nastawieni do złotego. 91% z nich ma pozycje na umocnienie się złotego.