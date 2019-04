EBITDA LIFO PKN Orlen wyniosła 2,01 mld zł w I kw. 2019 r.

Segment detaliczny w I kwartale 2019 roku wypracował 676 mln zł EBITDA wg LIFO, co oznacza wzrost o 212 mln zł (r/r). Do dobrego wyniku przyczynił się wzrost wolumenów sprzedaży, łącznie o 3% (r/r), w tym: w Polsce o 2%, w Czechach o 5%, na Litwie o 6% i w Niemczech o 6%. W minionym kwartale koncern odnotował wzrost udziałów na wszystkich rynkach, w tym o 1,6 pp (r/r) w Czechach, w efekcie pełnego efektu włączenia do sieci stacji paliw przejętych od OMV oraz o 0,5 pp (r/r) w Polsce. W tym czasie kontynuowano również rozwój oferty pozapaliwowej poprzez otwarcie 31 punktów gastronomicznych. Na koniec I kwartału 2019 roku funkcjonowało 2047 punktów, w tym 1669 Stop Cafe w Polsce, 276 Stop Cafe w Czechach, 23 Stop Cafe na Litwie oraz 79 Star Connect w Niemczech. W kwietniu br. koncern uruchomił pierwszą stację paliw na rynku słowackim pod marką Benzina. Jeszcze w tym roku pojawi się na Słowacji 10 stacji, które standardem oferty i obsługi mają odpowiadać swojemu czeskiemu odpowiednikowi, poinformowano także.