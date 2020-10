Ebury: Rosnąca awersja do ryzyka wzmocniła dolara

Rynki w coraz większym stopniu koncentrują się na wyborach w USA, które odbędą się w pierwszym tygodniu listopada. Zdaje się obecnie panować konsensus co do tego, że Demokraci uzyskają zarówno prezydenturę, jak i kontrolę w Senacie, co naszym zdaniem byłoby pozytywne dla aktywów ryzykownych i negatywne dla dolara. Piątkowa publikacja wstępnych danych PMI za październik dla strefy euro będzie w tym tygodniu kluczowa. Ostatnie nasilenie wysiłków zmierzających do ograniczenia liczby zakażeń koronawirusem wprowadza w tym kontekście ryzyko, że dane okażą się gorsze od oczekiwań. Odczyt istotnie gorszy od zakładanego mógłby sprawić, że rynek zacząłby się zastanawiać nad możliwym dalszym złagodzeniem polityki pieniężnej przez Europejski Bank Centralny.