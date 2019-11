ECC Games ma list intencyjny z włoskim wydawcą 505 Games w sprawie gry 'Drift20'

"505 Games to znany na całym świecie, globalny wydawca gier komputerowych. W swoim portfolio ma m.in. gry 'Assetto Corsa' oraz 'Assetto Corsa Competizione', realistyczne symulatory wyścigów samochodowych, które do tej pory sprzedały się w nakładzie kilku milionów sztuk, co jest imponującym wynikiem. Tak, jak wielokrotnie podkreślaliśmy, gra 'Drift20' doskonale łączy elementy 'Assetto Corsy' pod kątem symulacji jazdy samochodem oraz serii gier 'Car Mechanic Simulator', co z kolei jest związane z mechaniką samochodów. 505 Games oddało w ręce graczy wiarygodny symulator wyścigów, a dodatkowo zadbało o odpowiednie licencje, dzięki czemu gry z serii zyskały fanów na całym świecie. Zamierzamy osiągnąć podobne efekty w grze 'Drift20'" - powiedział prezes ECC Games Piotr Wątrucki, cytowany w komunikacie.