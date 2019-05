Echo Investment celuje w co najmniej utrzymanie r/r zysku w 2019 r.

"Mamy rosnący pipeline, wolumen aktywności rośnie, co jest pierwszą przesłanką, drugą są osiągane marże. Koncentrujemy się, żeby były utrzymywane. Gdyby te dwa czynniki połączyć - wolumen i koncentrację na marży, celem jest, żeby osiągany zysk był co najmniej jak w poprzednich latach" - powiedział Drozd dziennikarzom.

Podkreślił, że w poprzednich dwóch latach spółka osiągała po ok. 300 mln zł zysku netto, przy czym w 2017 r. pochodził on w ok. 2/3 z działalności deweloperskiej, a w 1/3 z zysku na akcjach EPP. W 2018 r. zysk pochodził wyłącznie z działalności deweloperskiej.