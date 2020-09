Echo realizuje biurowy etap łódzkiej Fuzji, najemcą powierzchni Fujitsu

Budynki, w których swoją siedzibę będzie miało Fujitsu, zaoferują łącznie 19 900 m2 powierzchni biurowej, zapewniającej dowolną aranżację przestrzeni dostosowanej do indywidualnych potrzeb i komfortu pracy. Biurowce będą miały odpowiednio pięć i sześć kondygnacji naziemnych oraz jedną kondygnację podziemną, gdzie znajdzie się m.in. parking dla 300 rowerów. Fuzja to projekt miastotwórczy, który nada pofabrycznym terenom nowe funkcje wprowadzając jednocześnie najwyższej klasy przestrzenie biurowo-usługowe, podano.

"Ten historyczny teren przez wiele lat był dla łodzian zamknięty i niedostępny. Pracujemy nad tym, by znów stał się pełnoprawną częścią Łodzi, by integrował, zaspokajał potrzeby, stał się tłem dla zrównoważonego, miejskiego stylu życia. Fuzja będzie doskonałym miejscem do życia, załatwiania codziennych spraw, spędzania czasu z przyjaciółmi, ale także do podejmowania ambitnych zawodowych wyzwań. Wierzę, że dla pracowników Fujitsu, praca w tym miejscu będzie także przyjemnością" - powiedział prezes Echo Investment Nicklas Lindberg, cytowany w komunikacie.