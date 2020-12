Ekipa Friza negocjuje wydanie własnej gry. Akcje All in! Games wystrzeliły

Miesiąc temu youtuber Karol Wiśniewski, szczerzej znany jako Friz, zapowiadał wejście na giełdę i zainteresowanie branżą gier wideo . Długo nie trzeba było czekać na konkretne działania. Jego spółka o nazwie Ekipa zawarła wstępną umowę z giełdową firmą All in! Games.

W ten sposób rozpoczęły się negocjacje zmierzające do współpracy przy stworzeniu i wydaniu gry. All In! Games ma w tym projekcie pełnić rolę wydawcy, odpowiedzialnego za sprzedaż, marketing i wsparcie przy projektowaniu.