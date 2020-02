Ekoenergetyka dostarczyła ładowarki aut elektrycznych na 27 stacji PKN Orlen

Zainstalowane przez firmę stacje szybkiego ładowania o mocy 50 kW i 100 kW obsługują wszystkie typy samochodów elektrycznych oferowane na rynku europejskim. Zostały wyposażone w trzy złącza do ładowania - wtyczki CHAdeMO (do 50 kW) i CCS (z prądem stałym do 100 kW) oraz w złącze Typ 2 (z prądem przemiennym do 44 kW). Wszystkie ładowarki na stacjach PKN Orlen są na razie bezpłatne, poinformowano.