Elektrobudowa dostarczy do Anglii rozdzielnice i systemy za ponad 14 mln zł

"Jest to pierwszy tak duży kontrakt eksportowy na terenie Europy na dostawę naszych produktów. London Energy jest przyszłościowym klientem, który do 2025 r. planuje oddać do użytku nową spalarnię o większej mocy. Dodatkowo w Wielkiej Brytanii istnieje ponad 70 podobnych obiektów. Zakładamy, że nasze doświadczenie i referencje związane z realizacją tej umowy ułatwią nam skuteczne konkurowanie na tym rynku" - powiedział członek zarządu, dyrektor handlowy Elektrobudowy Hubert Staszewski, cytowany w komunikacie.