Elektrociepłownia Będzin. Prokuratura mówi, co się stało z głośną sprawą

Rok temu doszło do bezprecedensowego wzrostu kursu akcji EC Będzin na GPW. Kontrowersje, które wtedy wybuchły, doprowadziły m.in. do tego, że głos zabierał premier i KNF. W warszawskiej prokuraturze zarejestrowane zostały dwie sprawy dotyczące EC Będzin. Teraz rzecznik prokuratury mówi, co się z nimi stało.