Emil Ślązak powołany do czasowego pełnienia obowiązków prezesa BOŚ Banku

Warszawa, 16.09.2020 (ISBnews) - Emil Ślązak został powołany do czasowego pełnienia obowiązków prezesa Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) do dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa banku - nie dłużej niż do 16 grudnia 2020 roku, podał bank.