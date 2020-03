Emilewicz: Rekomendujemy przedsiębiorcom wdrożenie pracy zdalnej

Rząd nie planuje zamykania placówek handlowych, ani odcinania kordonem żądnych miast w Polsce. Planowane jest objęcie dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym rodziców dzieci do 12 roku życia (w miejsce tych do 8.). Projekt ma zostać przedstawiony w przyszłym tygodniu.

"To, że jest to możliwe, to także zapewniają dobrej jakości sieci, sieci na pewno są w stanie dzisiaj udźwignąć część pracy, którą wykonujemy w ten sposób. Rekomendujemy, aby wszelkiego rodzaju konferencje odbywać dzisiaj z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Nie ma potrzeby, byśmy spotykali się w dużych grupach, w salach" - zaznaczyła Emilewicz.