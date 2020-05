Energa miała 952 mln zł straty netto, 2,04 mld zł zysku EBITDA w 2019 r.

"W związku z istotnym ryzykiem pogorszenia przyszłych przepływów spółki PGG, spółka Energa Kogeneracja Sp. z o.o. sprawująca nad nią współkontrolę, na podstawie wyceny wartości godziwej przeprowadzonej przez zewnętrznego doradcę zidentyfikowała konieczność dokonania odpisu aktualizującego wartość posiadanego pakietu 15,32% akcji PGG do poziomu 199 mln zł. Analogicznie, na danych skonsolidowanych wartość inwestycji została przeszacowana także do tego poziomu, co skutkowało odpisem w kwocie 372 mln zł. Grupa rozpoznała także rezerwę dotyczącą przyszłych zobowiązań podatkowych w Szwecji mogących powstać w związku z różnicami kursowymi powstającymi na skutek spłaty pożyczek wewnątrzgrupowych udzielonych przez spółkę Energa Finance AB. W efekcie wynik netto Grupy w 2019 roku wyniósł -1 001 mln zł w porównaniu do 744 mln zł w 2018 roku" - wyjaśniono.