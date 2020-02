Energa miała szacunkowo 300 mln zł EBITDA w IV kw. 2019 r.

"Grupa Energa wypracowała w IV kw. 2019 r. EBITDA na poziomie 300 mln zł, co oznacza wzrost o 3% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Na ukształtowanie się tego wyniku wpływ miały przede wszystkim:

a) EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Dystrybucja w wysokości 341 mln zł. Kluczowym czynnikiem mającym negatywny wpływ na wynik tej Linii był wzrost kosztów strat sieciowych będący konsekwencją wyższych cen energii. Z drugiej strony pozytywny wynik na EBITDA miało zastosowanie MSSF 16 do kolejnej kategorii umów i w związku z tym spadek kosztów podatków i opłat.

b) EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Wytwarzanie w wysokości 41 mln zł. W głównej mierze za obniżenie wyniku Linii odpowiedzialne były czynniki takie jak spadek przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej oraz usług systemowych. Oba czynniki dotyczyły głównie Elektrowni w Ostrołęce. Natomiast pozytywny wpływ na EBITDA miały m.in. niższe koszty zakupu uprawnień do emisji zależne od niższej produkcji Elektrowni w Ostrołęce oraz niższe koszty stałe całej Linii.

c) EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Sprzedaż w wysokości -76 mln zł. Na wynik w IV kwartale 2019 roku, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, zasadniczy wpływ miały zdarzenia o charakterze jednorazowym. W IV kwartale 2018 roku utworzono rezerwę na kontrakty rodzące obciążenia dotyczące taryfy G w związku z Ustawą o cenach energii w 2019 roku (-136 mln zł) - w IV kwartale 2019 roku wykorzystano część tej rezerwy w kwocie odpowiadającej temu okresowi (+26 mln zł). Ponadto, w IV kwartale 2019 roku utworzono rezerwę na kontrakty rodzące obciążenia dotyczące taryfy G w związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfy dla tej grupy klientów na 2020 rok (-125 mln zł)" - czytamy dalej.

"W całym 2019 roku Grupa Energa wypracowała EBITDA w wysokości 2 042 mln zł, co oznacza wzrost o 9% w porównaniu do 2018 roku. Za poziom EBITDA Grupy odpowiedzialne były głównie:

a) EBITDA Linii Biznesowej Dystrybucja w wysokości 1 644 mln zł. Było to przede wszystkim efektem niższej marży na dystrybucji ze stratami sieciowymi, m.in. na skutek wysokich cen energii na pokrycie strat sieciowych, późniejszego wejścia w życie taryfy na rok 2019 (od kwietnia) oraz zdarzenia jednorazowego z 2018 roku, tj. zmiany metody szacowania sprzedaży niezafakturowanej, co spowodowało w okresie porównywalnym wzrost wyceny szacunków niezafakturowanych sprzedaży i spadek szacunku strat sieciowych. Korzystnie zadziałał wzrost przychodów z tytułu przyłączy.

b) EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie w wysokości 267 mln zł. Spadek osiągniętych wyników w stosunku do 2018 roku wynikał przede wszystkim z wyższych kosztów zużycia paliw do produkcji, zakupu uprawnień do emisji oraz kosztów stałych. Powyższe zostało częściowo zrównoważone wyższymi przychodami ze sprzedaży praw majątkowych.