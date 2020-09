Erste Group obniżyło prognozę PKB na 2020 rok do -3,2% z -3,7%

"Ze względu na lepsze od oczekiwań wyniki gospodarki w I poł. 2020 r. oraz szybsze odbicie, zrewidowaliśmy w górę nasze prognozy na cały 2020 r. - do -3,2% (z -3,7%). Jednakże pozostaje niepewność, a III kw. 2020 r. będzie miał zasadnicze znaczenie dla wyników całego roku. Gdyby sytuacja na rynku pracy uległa pogorszeniu, konsumpcja prywatna mogłaby przez dłuższy czas pozostać obniżona. Ostatnio uzgodniony unijny Fundusz Odbudowy to pozytywny czynnik dla wzrostu po 2021 r., powinien on wspierać inwestycje. Spodziewamy się wzrostu w wysokości 3,9% w 2021 r. i 3,6% w 2022 r." - czytamy w raporcie.