Esaliens TFI wpisane do ewidencji instytucji oferujących PPK

"Jak wielokrotnie podkreślaliśmy, PPK to naturalny i strategiczny kierunek rozwoju naszej obecnej oferty emerytalnej. Co ważne, projekt ten wpisuje się doskonale w kompetencje zespołu Esaliens. [...] Zespół odpowiedzialny za PPK zaczęliśmy istotnie wzmacniać już w momencie ogłoszenia pierwszych informacji dotyczących programu, tak by być jak najlepiej przygotowanym do jego debiutu. Jestem przekonany, iż w tym zakresie mamy duże przewagi konkurencyjne. To też dowód na to, że rynek produktów emerytalnych to dla nas obszar strategiczny, a nie tymczasowa moda. Bogaci w wiedzę i doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań emerytalnych w największych polskich firmach będziemy aktywnie pomagać przedsiębiorcom płynnie i bezproblemowo przejść przez proces wprowadzania PPK i dalszej ich obsługi" - skomentował prezes Tomasz Jędrzejczak, cytowany w komunikacie.