Esotiq & Henderson chce podwoić sprzedaż w e-commerce w 2019 r.

"W tym roku chcielibyśmy podwoić naszą sprzedaż w e-commerce. W ubiegłym roku było to ok. 9 mln zł, więc w tym roku chcemy osiągnąć ok. 18 mln zł. Na koniec 2018 r. udział e-commerce w całości naszej sprzedaży wyniósł ok. 6%" - powiedział Jakubowski podczas konferencji prasowej.