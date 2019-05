Euro Bank dołączył z ofertą kredytów do platformy Bancovo

"Zadbaliśmy o to, by nasz kredyt online był bardzo przejrzysty, a klient otrzymywał możliwie jasną i prostą informację na temat jego kosztów. To doskonale wpisuje się w możliwość łatwego porównywania ofert, którą daje Bancovo. Internet jest dla nas ważnym kanałem sprzedaży, dlatego liczę na to, że współpraca z Bancovo przyczni się do umocnienia naszej pozycji na rynku kredytów online" - powiedział dyrektor departamentu kanałów zdalnych Euro Banku Wojciech Frabiński, cytowany w komunikacie.