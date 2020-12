Eurocash chce wyemitować 5-letnie obligacje o wartości nominalnej 125 mln zł

Spółka planuje, że dzień emisji obligacji przypadnie na 23 grudnia 2020 r. Obligacje będą podlegały wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

W połowie listopada br. Eurocash zawarł z BNP Paribas Bank Polska, PKO BP oraz Santander Bank Polska umowę, na postawie której ustanowił program emisji obligacji do łącznej wartości nominalnej 1 mld zł. Spółka informowała wówczas, że rozważa dokonanie pierwszej emisji w ramach programu w okresie dwóch miesięcy, w kwocie do 200 mln zł.

Jak wówczas podano, obligacje będą oferowane co do zasady w trybie oferty publicznej z wyłączeniem obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego. Obligacje emitowane w ramach programu będą oferowane jedynie do inwestorów kwalifikowanych.