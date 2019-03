rynek spożywczy 56 minut temu

Eurostat: Produkcja mięsa drobiowego w UE wzrosła do 15,2 mln ton w 2018 roku

Produkcja mięsa drobiowego w UE wzrosła do 15,2 mln ton w 2018 roku, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Oznacza to skumulowany wzrost o ok. 1/4, tj. 3,2 mln ton, od 2010 roku.