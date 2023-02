Gigantyczny wykup Facebooka. Firma Zuckerberga ogłasza rok zaciskania pasa

Facebook (Meta) ogłasza rok zaciskania pasa

Czemu więc wygląda na to, że inwestorzy wpadli w euforię? Zuckerberg ogłosił "rok wydajności" i zapowiada cięcia kosztów . Meta ma też przeznaczyć 40 miliardów dolarów na tzw. buyback, czyli wykup akcji własnych. To dużo więcej niż w 2022 r. (28 miliardów) i w 2021 r., gdy pierwszy raz wartość buybacku przekroczyła granicę 10 miliardów dolarów.

Buyback (skup akcji własnych) to coraz bardziej popularna alternatywa dla dywidendy, której Facebook nigdy w swojej historii nie wypłacił. Wykup akcji własnych w teorii podwyższa wartość akcji, które są w obiegu. Dzieje się to na podobnej zasadzie, jak w przypadku, gdy mniej osób do podziału ciasta oznacza, że my dostaniemy go więcej. W przeciwieństwie do dywidendy w przypadku buybacku nie trzeba płacić podatku dochodowego, póki nie zdecydujemy się na sprzedaż akcji.