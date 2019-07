Falcon Games ma umowę na preprodukcję gry 'Tales of Tomorrow'

"Tales of Tomorrow : Experiment" to pierwszoosobowa gra logiczna, w której gracz znajdujący się na stacji kosmicznej jest więźniem sztucznej inteligencji. Musi wykonywać zlecone przez nią polecenia, by nie zostać zabitym. Celem gracza jest ucieczka z niewoli. Im lepiej i szybciej wykonuje zlecone zadania, tym więcej dostaje wolnego czasu , który może poświęcić na szukanie wskazówek pomagających dezaktywować system , podano także.

"Zespół Duality to ludzie z wieloletnim doświadczeniem w branży, którzy wiedzą, jak tworzyć gry, by trafić w gusta użytkowników na całym świecie. Wierzymy, że doskonale poradzą sobie z preprodukcją 'Tales of Tomorrow: Experiment', co przełoży się na jej bardzo dobrą sprzedaż" - powiedział Kostrzewa.