Famur likwiduje oddział w Piotrkowie Tryb., planuje zwolnienia grupowe 198 osób

Jak wyjaśniła spółka , globalny kryzys COVID-19, kontynuacja trendu spadkowego na światowych rynkach cen węgla, a dodatkowo oczekiwana reorganizacja polskiego górnictwa węgla energetycznego, mogąca prowadzić do istotnego ograniczenia wydobycia tego surowca w Polsce, powoduje znaczące redukcje zamówień przez kopalnie na nowe maszyny i urządzenia, co szczególnie mocno dotknęło grupę produktową przenośników taśmowych oraz kolejek i tras.

Dążąc do dostosowania struktury organizacyjnej do aktualnej sytuacji rynkowej, a także optymalnego wykorzystania mocy produkcyjnych oraz kompetencji technologicznych poszczególnych oddziałów, zarząd Famur zdecydował o przeniesieniu produkcji przenośników taśmowych z oddziału w Piotrkowie Trybunalskim do oddziału w Nowym Sączu, gdzie została już skoncentrowana produkcja przenośników zgrzebłowych. Mniejszą w skali, ok 15% przychodów Oddziału, działalność realizowaną w Piotrkowie Trybunalskim w zakresie produkcji kolejek i tras przejmie oddział w Katowicach, podano także.