Famur ogłosił wezwanie na 26,77% akcji Primetech po 1,45 zł za szt.

"W wyniku wezwania, wzywający, jako podmiot nabywający akcje, zamierza nabyć 4 178 208 akcji uprawniających do 4 178 208 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących 26,77% ogólnej liczby głosów w spółce i 26,77% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym spółki (tj. wszystkie akcje w kapitale zakładowym spółki poza akcjami posiadanymi przez wzywającego)" - czytamy w komunikacie.

Zapisy zaplanowano na okres od 11 sierpnia do 9 września. Przewidywany termin zawarcia transakcji to 14 września, a termin rozliczenia transakcji przewidywany jest do 17 września br.