Farma fotowoltaiczna z prądem dla kopalni. Enea wykorzysta tereny Bogdanki

Enea zbuduje farmy fotowoltaiczne na terenach, należących do kopalni Bogdanka, położonych w gminach Puchaczów i Cyców - podała spółka. Nie jest to największy tego typu projekt w Polsce. Ten powstanie we wschodniej Wielkopolsce z pieniędzy chińskich i szwajcarskich i ma mieć 600 MW mocy.

W przypadku Enei i Bogdanki na powierzchni ok. 55 ha powstaną instalacje o łącznej mocy do ok. 30 MW, które będą mogły produkować do ok. 30 000 MWh energii elektrycznej rocznie - pdaj spółka. Całość wytworzonej energii trafi do Bogdanki, zasilając kopalnię i jej procesy produkcyjne.

- Projekt jest ważnym elementem realizacji Polityki Energetycznej Państwa, która zakłada istotny wzrost źródeł odnawialnych w krajowym miksie energetycznym - powiedział wiceminister inwestycji i rozwoju, Artur Soboń. - Projekt farm fotowoltaicznych, powstających na nieużywanych dziś przez kopalnię terenach, które zasilą kopalnię, wpisuje się w szeroki kontekst rozwoju powstającej wokół Bogdanki innowacyjnej strefy energetyczno-surowcowej. Doskonale uzupełni przygotowywany projekt elektrowni na pozyskiwany z węgla gaz syntezowy w Starej Wsi - dodał.

- Projekt budowy farm fotowoltaicznych w najbliższym sąsiedztwie Bogdanki to właściwe zagospodarowanie kopalnianych gruntów i zapotrzebowania na energię z poszanowaniem środowiska, przy wykorzystaniu technologii odnawialnych - powiedział prezes Enei Mirosław Kowalik. - Zaprojektowany model współpracy, cPPA, przyczyni się do efektywnego wykorzystania aktywów w grupie, zwiększy bezpieczeństwo dostaw energii do kopalni, przynosząc obu stronom optymalne korzyści biznesowe - dodał.

Enea będzie sprzedawać Bogdance bezpośrednio, co pozwoli kopalni obniżyć koszty jej zakupu. Enea, jako właściciel instalacji, uzyska gwarancję sprzedaży wyprodukowanej energii po korzystnych dla obu stron cenach.

- Farmy fotowoltaiczne, które powstaną na naszych terenach, będą zasilać czystą energią procesy produkcyjne w kopalni, przyczynią się do zmniejszenia naszych kosztów stałych i do zwiększenia naszej konkurencyjności. To kolejny, obok projektu elektrowni w Starej Wsi, która będzie generowała energię z uzyskiwanego z naszego surowca gazu syntezowego, przykład odpowiedzialnego myślenia o przyszłości kopalni w grupie Enea - powiedział Artur Wasil, prezes LW Bogdanka.

