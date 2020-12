FedEx Express: 65% Polaków zadeklarowało zakup prezentów świątecznych online

Pod koniec października 2020 r., po około ośmiu miesiącach pandemii, blisko dwie trzecie badanych Polaków (65%) deklarowało, że świąteczne prezenty kupi online. Dokładniejsza analiza pokazuje, że do zakupów wyłącznie w stacjonarnych sklepach zamierza się ograniczyć co dwudziesty badany (w 2019 r. było to 16%), podczas gdy wyłącznie w internecie kupować będzie 28% respondentów (o 11% więcej niż przed rokiem). W tym roku w okresie przedświątecznym e-commerce będzie pierwszym wyborem konsumentów, podano.