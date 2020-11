Ferro: Po przejęciu Termetu i Testera zweryfikujemy strategię

"Na dziś bardziej będziemy skupieni na wykorzystaniu efektu z przejęcia Termetu i Testera, niż na jakimś redefiniowaniu samego celu [finansowego strategii]. Na dzień dzisiejszy wydaje mi się, że na pewno do połowy roku 2021, kiedy znajdziemy się w nowym układzie całej grupy, nie będziemy chcieli głębokiej analizy [celów finansowych] przeprowadzać, tym bardziej, że przegląd strategii robiliśmy latem. Wydaje nam się, że na dzień dzisiejszy jesteśmy na bieżąco" - powiedział prezes Wojciech Gątkiewicz podczas wideokonferencji prasowej.

"Wrócimy do tematu strategii w połowie przyszłego roku" - zakończył.

"Zdecydowanie ważniejsze jest dokończenie tej transakcji i to, że to przejęcie się bardzo dobrze wpisuje w naszą strategię. Aczkolwiek ona będzie wymagała weryfikacji pod kątem jak najlepszej konsumpcji tego przejęcia i dopasowania pewnych procesów. Poza weryfikacją celów finansowych, dużo ważniejszy jest przegląd tej strategii pod kątem dopasowania jej, by synergie były jak najlepsze" - dodała wiceprezes Aneta Raczek.