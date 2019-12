górnictwo 46 minut temu

Ferrum liczy na co najmniej 50% przychodów z eksportu w 2020 roku

Udział eksportu w przychodach Grupy Ferrum powinien wzrosnąć do co najmniej 50% w 2020 roku, w porównaniu do 35-40% obecnie, poinformował ISBnews prezes Krzysztof Kasprzycki.