Ferrum miało wstępnie ok. 5,53 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2018

"Jednostkowe przychody ze sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów wyniosły w 2018 roku około 276 376 tys. zł i były około 30 339 tys. zł wyższe od przychodów roku poprzedniego. Różnica ta wynika przede wszystkim ze zwiększonej sprzedaży produktów o około 50 813 tys. zł, na co bezpośredni wpływ miało m.in. uruchomienie w II kwartale 2018 r. nowej linii do produkcji rur spiralnie spawanych ('linia produkcyjna'). Ponadto wynik emitenta za rok 2018 na poziomie zysku brutto ze sprzedaży był wyższy o około 11 591 tys. zł, a rentowność ze sprzedaży produktów na tym poziomie wzrosła o około 4,3 pkt proc. w stosunku do analogicznego roku ubiegłego. Jednocześnie w minionym roku obrotowym emitent odnotował stratę z działalności operacyjnej na poziomie około 5 897 tys. zł i stratę netto około 13 631 tys. zł. Wpływ na wynik netto miały przede wszystkim koszty związane z finansowaniem zewnętrznym" - czytamy w komunikacie.