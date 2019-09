FFiL Śnieżka chce mieć dług na poziomie 1x EBITDA po zakończeniu inwestycji

"Wszystkie inwestycje, które realizujemy, mają umocnić i zmienić Śnieżkę tak, abyśmy generowali wyższe przepływy pieniężne na przestrzeni wielu lat i byli w pełni konkurencyjni do największych koncernów globalnych z naszej branży, działających w rejonie CEE. Nie wykluczamy kolejnych inwestycji, zwłaszcza w przypadku nadarzających się okazji rynkowych, ale na tę chwilę w pełni koncentrujemy się na trwających i rozpoczynających się projektach. Po zakończeniu cyklu inwestycyjnego chciałbym, aby poziom zadłużenia zmniejszył się do konserwatywnego z naszego punktu widzenia poziomu 1x EBITDA, przy utrzymaniu naszej wieloletniej praktyki dzielenia się wypracowywanymi zyskami z akcjonariuszami w formie dywidend" - powiedział Mikrut, cytowany w komunikacie.

To jednak tylko jeden z elementów największego w historii Śnieżki cyklu inwestycyjnego zaplanowanego na lata 2018-2022, którego łączna wartość może wynieść ponad 300 mln zł, podkreśliła spółka.

Poza akwizycją Poli-Farbe (wartość tylko tej transakcji przekroczyła łączne nakłady inwestycyjne poniesione przez Śnieżkę w całym 2018 roku) największym przedsięwzięciem jest budowa nowoczesnego Centrum Logistycznego. Powstanie ono na zakupionej w ubiegłym roku 14,95 ha działce w Zawadzie k. Dębicy, w pobliżu autostrady A4. Cała inwestycja - której celem jest jeszcze bardziej efektywne i tańsze zaopatrywanie rynku w produkty Śnieżki - ma zostać oddana do użytku w I kwartale 2022 roku. Planowany koszt budowy I etapu, tj. hali magazynowej, to 76,64 mln zł.

Poza realizacją ww. strategicznych transakcji i inwestycji, Śnieżka konsekwentnie inwestuje w rozwój organiczny. Do końca 2019 roku planowane jest m.in. zakończenie modernizacji (w tym automatyzacji) i rozbudowy linii w zakładach produkcyjnych w Lubzinie, a w I kwartale 2020 roku - w Pustkowie. Z kolei na początku 2020 roku powinny zakończyć się główne wdrożenia zaplanowane w ramach transformacji cyfrowej Change IT, realizowanej w Śnieżce we współpracy z SAP Polska.