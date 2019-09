FFiL Śnieżka: Powrót do rentowności sprzed przejęcia nie wcześniej niż po 2021r.

"Generalnie nie jesteśmy zaniepokojeni tym, że wskaźniki rentowności się obniżyły, rozumiemy, z czego to wynika, pewne rzeczy przewidywaliśmy i są one zgodne z naszymi planami czy prognozami" - powiedział Mikrut podczas konferencji prasowej.

W związku z tym spółka ocenia, że do powrotu do poziomu rentowności sprzed przejęcia potrzebuje jeszcze co najmniej dwóch pełnych lat.

"Poziom rentowności na poziomie EBITDA, który za ubiegły rok zaraportowaliśmy, wydaje się nam się być celem strategicznym. Na pewno minimalny okres, jaki potrzebujemy, to 2 lata, czyli rok 2020 i 2021. Nie deklaruję, że w 2022 powrócimy do tych poziomów. Bardziej należy rozumieć, że na pewno w 2020 i 2021 jeszcze nie" - powiedział prezes.

"Różnice na niektórych surowcach dochodziły do 10%. Dążymy do tego, by cena dla nich doszła do naszego poziomu, co w identycznych surowcach już osiągnęliśmy. W wynikach Poli-Farbe będziemy już to widzieć w przyszłym roku" - powiedział Mikrut.