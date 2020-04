Fitch: Pandemia stawia wzrost produkcji e-aut w Europie pod znakiem zapytania

"Kluczowa dla redukcji emisji CO2 jest właśnie sprzedaż samochodów elektrycznych i hybryd plug-in. W pierwszych dwóch miesiącach 2020 roku ich sprzedaż wzrosła, utrzymując producentów aut na dobrej drodze do spełnienia celów klimatycznych na ten rok. Jednakże wydaje się, że środki podjęte w wyniku pandemii i wstrzymanie produkcji znacząco zakłócą łańcuchy dostaw, w tym do produkcji baterii samochodowych, co nie pozostanie bez wpływu na produkcję i opóźnienie wprowadzenia na rynek ważnych modeli EV" - czytamy w komunikacie.

Agencja zwraca też uwagę, że trudno ocenić wpływ pandemii na popyt na samochody elektryczne już po tym, jak sytuacja na rynku wróci do normy. Na razie popyt na nowe modele EV ogłoszone w 2019 roku jest raczej słaby, ze względu na niewystarczającą infrastrukturę do ładowania oraz wysokie ceny.

"Dodatkowo rosnąca presja na finanse poszczególnych rządów w Europie może prowadzić do ograniczenia zachęt do kupowania pojazdów elektrycznych lub spowolnienia rozwoju sieci ładowarek, zmniejszając zainteresowanie konsumentów" - zaznaczono.

"Te wszystkie czynniki sprawiają, że sprzedaż samochodów elektrycznych w 2020 r. może być znacznie niższa niż pierwotnie zakładano, co przełoży się na niespełnienie celów emisyjnych przez część producentów i zapłacenie przez nich wyższych kar, niż zakładają obecne ratingi. Jednakże spadek udziału diesli w łącznej sprzedaży aut, obserwowany w ostatnich 2-3 latach, ustabilizował się na poziomie ok. 30%, co pomoże producentom w redukcji CO2. Dodatkowo, łączna sprzedaż nowych samochodów w Europie spadnie w 2020 r. o ok. 15% według najnowszych szacunków Fitch. To sprawi, że niższa będzie także sprzedaż EV konieczna do ograniczenia emisji przez producentów" - czytamy dalej.