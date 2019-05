Fitch potwierdził ratingi Płocka na poziomie BBB+, perspektywa pozytywna

"Zmiana perspektywy ratingu na pozytywną odzwierciedla lepsze prognozy kształtowania się wskaźników zadłużenia w naszym scenariuszu ratingowym na lata 2019-2023 w stosunku do naszych poprzednich prognoz, do czego przyczyniły się lepsze niż oczekiwaliśmy wykonane wyniki finansowe miasta w 2018 r. Obecnie oczekujemy mniejszej skali pogorszenia się wskaźnika spłaty długu w stosunku do naszych wcześniejszych prognoz. Nadal jednak oceniamy zdolność obsługi zadłużenia (Debt Sustainability) na poziomie a, biorąc w tej ocenie pod uwagę dość słabą wielkość wskaźnika pokrycia obsługi długu (ADSCR). Dostrzegamy jednocześnie poprawę i o ile prognozy Fitch w zakresie kształtowania się wskaźnika spłaty długu na poziomie 7 razy zostaną utrzymane w średnim okresie, wówczas wzrośnie ocena zdolności obsługi zadłużenia (Debt Sustainability) do aa i tym samym zostanie podniesiony rating miasta" - czytamy w komunikacie.