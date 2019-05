FO Dębica miała 58,49 mln zł zysku netto, 58,82 mln zł EBIT w I kw. 2019 r.

"Sprzedaż do podmiotów z Grupy Goodyear w I kwartale 2019 roku wyniosła 502,8 mln zł i stanowiła 88,0% sprzedaży ogółem, wobec 89,4% w analogicznym okresie 2018 roku. Przychody ze sprzedaży do podmiotów niepowiązanych wyniosły 68,3 mln zł, co oznacza, że wzrosły o 28,5% w ujęciu rok do roku. Ich udział w przychodach ogółem wyniósł 12,0%. Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wyniosły 5,6 mln zł, czyli były o 1,8 mln zł niższe niż w I kwartale 2018 roku. Spadek ten wynika głównie z obniżki kosztów wsparcia regionalnego. Udział tych kosztów w wartości sprzedaży wyniósł 1,0% wobec 1,5% w I kwartale 2018 roku" - czytamy w komunikacie.