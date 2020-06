Forum Energii: Integracja energetyki, ciepłown. i transportu obniży emisje CO2

"Elektryfikacja sektorów ciepłownictwa i transportu jest przyszłością. Zeroemisyjna, energia elektryczna to najszlachetniejszą formą energii pierwotnej, jaką potrafimy sobie dzisiaj wyobrazić. W perspektywie 5-10 lat trudno spodziewać się rewolucyjnych zmian w energetyce, bo musimy korzystać z technologii i sieci, które znamy. Zależało nam na pokazaniu w tej analizie wizji systemu energetycznego 2050 r., bo wtedy łatwiej uniknąć nietrafionych decyzji teraz. Publikujemy analizę w idealnym momencie, bo za chwilę Komisja Europejska pokaże wizję łączenia sektorów energetyki. Nam wychodzi, że emisje sektora energetycznego spadną znacząco - o 85% do 2050 r. Uważam, że model energetyki przyszłości jest bardzo zachęcający dla Polski i że warto postawić na nowe technologie. Jeszcze mamy szansę, żeby stały się naszą specjalnością" - powiedziała prezes Forum Energii Joanna Maćkowiak-Pandera, cytowana w komunikacie.

"Do 2050 roku polski sektor energetyczny może stać się neutralny klimatycznie. Podstawą takiego systemu będą źródła odnawialne oraz zielony wodór. Jego wytwarzanie w okresach nadpodaży energii pozwoli nie tylko częściowo zastąpić gaz ziemny, ale i skutecznie zmagazynować energię. To zielony wodór umożliwi w przyszłości zmniejszenie do zera emisji CO2 z sektora energetycznego i ciepłowniczego. Ważne jest to, że elektryfikacja ciepłownictwa i transportu w oparciu o krajowe źródła odnawialne uniezależni Polskę od dostaw surowców energetycznych z innych krajów. Polska może być w pełni niezależna energetycznie" - skomentował dyrektor ds. strategii ciepłownictwa w Forum Energii Andrzej Rubczyński.