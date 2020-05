FPP oferuje bezpłatną pomoc w przygotowaniu obiektów do otwarcia po lockdownie

"Dotychczas utrzymanie czystości lokali użyteczności publicznej wydawało się bardzo proste - w końcu każdy z nas sprząta w domu. Epidemia koronawirusa pokazuje jednak, jak wymagające jest to zadanie - musi być realizowane profesjonalnie, by było skuteczne. To szczególnie ważne dziś - gdy mycie i dezynfekcja mogą uchronić wiele osób przed zakażeniem koronawirusem. Ułożenie prawidłowych procedur utrzymania czystości - zwanych Planami Higieny - wcale nie jest prostym zadaniem" - powiedziała ekspertka FPP Jolanta Sergot-Kowalska, cytowana w komunikacie.

"Trzeba pamiętać, że sama dezynfekcja nie wystarczy - stosowanie jej na nieumyte powierzchnie może być nieskuteczne. Trzeba stosować środki chemiczne nieszkodliwe dla zdrowia i powierzchni, a środki do dezynfekcji muszą posiadać dokument dopuszczający używany środek do obrotu na terenie RP, wpisany do Wykazu Produktów Biobójczych. Ponadto pranie odzieży ochronnej i roboczej musi być realizowane w reżimie sanitarnym. To tylko kilka wytycznych - eksperci FPP pomogą przedsiębiorcom przygotować Plany Higieny dostosowane do ich obiektów" - dodała.