Free Now odnotowało w Polsce ponad 6 mln zamówień w 2020 r.

"Pomimo wyzwań pojawiających się w roku 2020, platforma Free Now globalnie osiągnęła swoje cele, jeśli chodzi o wzrost liczby użytkowników, integrację usług mikro-mobilności oraz carsharingu i rebranding siostrzanej marki Kapten we Francji, Wielkiej Brytanii i Portugalii. Zasięg platformy obejmuje 150 miast w Europie i ponad 250 000 kierowców. Free Now notuje blisko 700 tysięcy zamówień przejazdów dziennie. W Polsce platforma odnotowała ponad 6 mln zamówień. Z aplikacji korzysta już 2 mln polskich użytkowników. Tym samym Free Now utrzymuje się w czołówce najpopularniejszych aplikacji do zamawiania przejazdów. Najpopularniejszą opcją przejazdu Free Now w Polsce jest Lite oraz Lite+Screen (nowa usługa przejazdu z przesłoną ochronną)" - czytamy w komunikacie.

Free Now rozwija swoją ofertę jako multi-platforma, która oferuje już nie tylko zamówienie przejazdu z kierowcą, ale też wynajem elektrycznych hulajnóg, skuterów, rowerów i carsharingu. Pilotaż tych usług rozpoczął się w ubiegłym roku w Niemczech, gdzie zintegrowane zostały usługi wynajmu e-rowerów marki BOND, skuterów emmy, hulajnóg VOI i carsharing marki MILES.

"Free Now planuje w 2021 rozwinięcie kolejnych partnerstw z kolejnymi usługodawcami mikro-mobilności, również w Polsce" - zapowiedziano.

Jednym z wyzwań dla usług związanych z przewozem osób podczas pandemii, było zapewnienie dodatkowych środków bezpieczeństwa użytkownikom i kierowcom. Free Now wyposażyło 38 tys. kierowców w Europie w przesłony ochronne oddzielające pasażera od kierowcy, a także w środki dezynfekujące i maseczki. Dodatkowo, w 10 krajach Free Now udostępniło dedykowaną usługę dla pracowników szpitali, dzięki której mogli oni przemieszczać się w niskiej cenie lub bezpłatnie do pracy. W Polsce ponad 6 tysięcy pracowników ochrony zdrowia skorzystało z darmowych przejazdów Free Now.

"We Free Now wierzymy, że naszym obowiązkiem jest wspieranie lokalnej społeczności i służenie jej w trudnych momentach. Jesteśmy dumni, że wspólnie z naszymi kierowcami mogliśmy zapewnić pracownikom ochrony zdrowia bezpieczne przejazdy do pracy. Dodatkowo, w kilku krajach Europy wspieramy naszych kierowców w okresach mniejszego popytu, poprzez oferowanie im alternatywnego źródła zarobku jakim są dostawy ze sklepów lub restauracji" - powiedział CEO Marc Berg, cytowany w komunikacie.

FreeNow (wcześniej: mytaxi) powstało w 2009 r. i jest aplikacją bezpośrednio łączącą pasażera z kierowcą taksówki. Łącznie, działalność Free Now obejmuje 17 rynków i 150 miast na świecie i skupia 45 mln użytkowników.