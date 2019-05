Frisco.pl ograniczy zużycie plastiku o 50% do końca 2020 roku

"Rezygnacja z tacek dla wybranych produktów, zwrotne opakowania zbiorcze, zmniejszenie liczby siatek przypadających na każde zakupy, wzrost udziału toreb papierowych oraz zamówienia 'zero waste' - to działania, które zobowiązał się wprowadzić supermarket internetowy Frisco.pl, aby do końca 2020 roku ograniczyć zużycie plastiku o połowę" - czytamy w komunikacie.

Jeszcze w tym roku Frisco.pl zmniejszy do minimum liczbę tacek, w których dostarczane są świeże produkty. Dzięki optymalizacji procesu pakowania zakupów, zostanie również ograniczona liczba zużywanych siatek. Klienci będą mogli zamówić jedno większe opakowanie zbiorcze, zamiast kilku mniejszych, a wszystko za sprawą zwiększenia liczby gramatur na stronie sklepu. Testowana będzie również dodatkowa opcja pakowania ,,zero waste", która umożliwi zamówienie produktów świeżych bez opakowań. W 2020 roku planowane jest wprowadzenie systemu kaucjonowania opakowań zwrotnych na owoce i warzywa, podano również.

Firma zaznacza, że wykorzystywany we Frisco.pl plastik w 100% nadaje się do recyclingu. E-supermarket, jako jeden z nielicznych odbiera od klientów wszystkie zużyte opakowania, by mogły trafić do recyklingu i zostać ponownie wykorzystane. Klienci mają również możliwość zamiany toreb plastikowych na papierowe podczas finalizacji zamówienia.