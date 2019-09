Fundusz LT Capital zainwestuje 10 mln euro w polskie startupy technologiczne

Nowo powstały fundusz typu pre-seed i seed, inwestujący w przedstawicieli gospodarki cyfrowej, planuje wesprzeć spółki w przygotowaniu ekspansji zagranicznej i pozyskaniu kolejnych rund finansowania. Obecnie ma 40 inwestycji w planach, a do wydania 10 mln euro, poinformowano.

Głównym celem funduszu jest ułatwienie przejścia od projektu B+R do umiędzynarodowienia i pozyskania zachodnich inwestorów startupom z takich branż, jak sztuczna inteligencja, big data, cyberbezpieczeństwo, smart city, autonomiczne pojazdy, robotyka, IoT czy AR/VR.

"Jesteśmy funduszem VC o unikalnej na polskim rynku mieszance doświadczenia w inwestycjach w digital economy oraz Industry 4.0, jak i podejścia do budowania wartości spółek. Rozumiemy specyfikę działania startupów technologicznych i potrzeby ich założycieli. Udało nam

"Mamy kompetencje i zasoby do aktywnego wsparcia tych spółek również na późniejszym, kluczowym etapie wychodzenia za granicę i pozyskiwania zachodnich inwestorów w ramach kolejnych rund finansowania. Nasza rozległa sieć kontaktów i silnie rozwinięte relacje biznesowe oznaczają dodatkową wartość dla firm" - dodał drugi z partnerów funduszu Tomasz Jastrzębski.

Fundusz LT Capital powstał w ramach programu BRIdge Alfa realizowanego przez NCBiR (jako projekt 156 Capital Alfa). Jego partnerem finansowym jest grupa inwestycyjna Movens Capital, inwestująca w perspektywiczne polskie startupy (np. Packhelp i Fenige). Kapitał otrzymany od publicznego inwestora oraz silne wsparcie złożonej z doświadczonych przedsiębiorców, inwestorów i doradców Movens Capital, dają nowemu funduszowi narzędzia do skutecznego wspierania technologicznych startupów w ich dążeniach do zbudowania rozpoznawalnych regionalnie i globalnie firm.

"W Polsce wciąż brakuje funduszy, które w sposób realny są w stanie wspierać spółki na wczesnym etapie, w których komponent R&D odgrywa kluczową rolę. A przecież właśnie takich funduszy szukają najlepsi przedsiębiorcy. Zespół LT Capital ma odpowiedź na to

Strategia LT Capital przewiduje inwestycje w przedstawicieli gospodarki 4.0. Fundusz jest gotowy brać na siebie zarówno ryzyko produktowe, jak i rynkowe. Maksymalna wielkość inwestycji to 250 tys. euro. Fundusz przeanalizował już ponad 500 spółek, ale tylko w przypadku kilku z nich zdecyduje się na inwestycję. W sumie zamierza on zrealizować ich ok. 40, a najbliższy finalizacji projekt dotyczy spółki działającej w obszarze proptech, podsumowano.