Gaming Factory idzie na giełdę. Producent gier złożył dokumenty w KNF

Sprzedaż gier na polskim rynku rośnie w tempie kilkunastu procent rocznie. Jesteśmy w tej chwili na 23 miejscu pod względem globalnej sprzedaży. Boom na biznes związany z grami dobrze widać po giełdzie. Na warszawskim parkiecie co rusz pojawiają się branżowe firmy, które szukają inwestorów z pieniędzmi na rozwój.

Do debiutu na GPW szykuje się Gaming Factory. Fabryka gier zrobiła kolejny krok w tym kierunku. Poinformowała o złożeniu prospektu emisyjnego do KNF.

Podkreśla, że chce, by spółka dołączyła do grona spółek publicznych tak szybko jak będzie to możliwe. Nie znana jest konkretna data. Mówi się o pierwszym półroczu 2020 roku.