Gaz-System ma umowy na budowę wszystkich elementów Baltic Pipe w Polsce

"Zakończyliśmy kolejny ważny etap w projekcie Baltic Pipe związany z wyborem wszystkich wykonawców robót budowlanych. Mamy komplet decyzji, mamy zakontraktowanych wszystkich wykonawców robót, nadzoru, certyfikacji, głównych dostaw i wszystkich innych branż. Przed nami wyłącznie etap realizacji budowy. Obserwując dotychczasowe zaawansowanie prac, pomimo trwania pandemii, możemy powiedzieć, że harmonogram projektu nie jest zagrożony. Gaz z Norwegii popłynie Baltic Pipe do Polski w październiku 2022 roku" - powiedział prezes Gaz-Systemu Tomasz Stępień, cytowany w komunikacie.

"Wyprodukowane zostało już ponad 85% wszystkich rur potrzebnych do ułożenia gazociągu na dnie Bałtyku. Spółka planuje, że budowa tuneli podziemnych dla gazociągu na wybrzeżach Polski i Danii rozpocznie się na wiosnę 2021 roku., a układanie gazociągu podmorskiego ruszy latem" - czytamy dalej.

W części lądowej projektu Baltic Pipe Gaz-System podpisał wszystkie umowy z wykonawcami tłoczni i gazociągów. Obecnie część z wybranych firm prowadzi pierwsze prace w terenie, trwa wyznaczanie geodezyjne tras i granic pasów montażowych. W listopadzie ruszyły pierwsze dostawy rur DN 1000, z których będą montowane gazociągi lądowe. Równolegle spółka otrzymała potwierdzenie, że zamówione do tłoczni Baltic Pipe sprężarki zostały już zmontowane i obecne przeprowadzane są fabryczne testy jakości i bezpieczeństwa urządzeń. Pierwsze sprężarki zostaną wysłane do Polski w grudniu tego roku, podano także.

Baltic Pipe jest strategicznym projektem o charakterze międzynarodowym, mającym na celu utworzenie nowego korytarza dostaw gazu do Polski. Projekt jest realizowany przez Gaz-System przy współpracy z firmą Energinet - duńskim operatorem systemu przesyłowego. Duński partner w ramach projektu wybuduje tłocznię gazu w Everdrup, rozbuduje wewnętrzny system przesyłowy i podłączy go do gazociągu Europipe II, biegnącego po dnie Morza Północnego. Gaz-System jest odpowiedzialny za wybudowanie gazociągu podmorskiego na dnie Morza Bałtyckiego, łączącego wybrzeża Danii i Polski oraz rozbudowę krajowego systemu przesyłowego.