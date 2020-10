Gaz-System zakończył budowę gazociągu Tworóg - Kędzierzyn

"Dzięki tej inwestycji dostawy gazu z Terminala LNG w Świnoujściu i gazociągu Baltic Pipe będą mogły trafić na Górny Śląsk i do naszych południowych sąsiadów. Powstaną również nowe możliwości dla podłączenia elektrociepłowni i przemysłu do sieci gazowej, co przełoży się na komfort życia mieszkańców" - powiedział wiceprezes Gaz-Systemu Artur Zawartko, cytowany w komunikacie.