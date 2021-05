Gazprom prosi polski sąd o wstrzymanie procesu. Rosjanom grozi kara 50 mln euro

Spółka Gazprom w ostatnich dniach opublikowała raport kwartalny. Oprócz informacji finansowych znalazła się tam wzmianka na temat sporu z Polską. Rosyjska agencja RIA Nowosti informuje, że Gazprom 19 maja złożył wniosek do polskiego sądu o zawieszenie rozpoznania sprawy dotyczącej nałożenia kary w wysokości 50 mln euro (około 225 mln zł).

W ten sposób Rosjanie chcą dać sobie czas i doprowadzić do końca inną, ważniejszą sprawę sądową. Chodzi o apelację dotyczącą decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie rzekomej współpracy Gazpromu i inwestorów zagranicznych, podczas realizacji projektu Nord Stream 2.

Prezes UOKiK blisko rok temu zwrócił się o dokumenty istotne dla sprawy do Gazpromu, jednak spółka odmówiła udzielenia informacji ważnych dla prowadzonego postępowania.

Nord Stream 2 w UOKiK

Historia sporu sięga kilku lat wstecz. W 2015 roku do UOKiK wpłynął wniosek sześciu spółek o zgodę na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy odpowiedzialnego za budowę i eksploatację gazociągu Nord Stream 2. W 2016 roku urząd wydał zastrzeżenia do koncentracji, w których uznał, że planowana transakcja mogłaby doprowadzić do ograniczenia konkurencji i przedstawił zastrzeżenia.