GDDKiA otrzyma 2,3 mld zł dofinansowania z POIŚ na odcinki dróg S7, S19 i S61

"Sektor drogowy w Polsce otrzymał kolejne środki na budowę trzech dróg ekspresowych: S61 w województwie mazowieckim i podlaskim na odcinku Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, S19 w województwie podkarpackim i lubelskim na odcinku Lasy Janowskie - Nisko Południe oraz S7 od granicy województw mazowieckiego i świętokrzyskiego do Skarżyska - Kamiennej w województwie świętokrzyskim" - czytamy w komunikacie.

Pierwszy projekt: S61 - Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn zakłada powstanie 91 kilometrów drogi ekspresowej, zlokalizowanej w bazowym korytarzu TEN-T w województwach mazowieckim i podlaskim. Zbudowane zostaną też miejsca obsługi podróżnych, mosty i wiadukty, ekrany akustyczne oraz urządzenia organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Całkowita wartość projektu to ok. 3,1 mld zł, a dofinansowanie z UE wyniesie ok. 1,6 mld zł.