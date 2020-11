Gerda zakłada wzrost przychodów o 10% r/r w 2021 roku

"Wszystko po to, by doprowadzić do terminowości dostaw do klientów na poziomie 98%. Wprowadzono również zarządzanie przez cele, które finalnie spowodowało wielkie zmiany na stanowiskach dyrektorskich. Powołano całkowicie nowy dział sprzedaży okuć budowlanych, który wcześniej stanowił część działu sprzedaży drzwi i bram garażowych. W celu rozwoju nowej strefy zatrudniono dyrektora handlowego z firmy Abus, który dba o oddzielny dział obsługi klientów okuciowych i odrębnych handlowców terenowych" - czytamy.