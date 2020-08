Getin Noble Bank, w ramach procesu cyfryzacji, nawiązał współpracę z Polcom

"Istnieją konkretne kryteria, które muszą zostać spełnione przez banki w zakresie usług informatycznych. Zwykle inwestycje banku w obszarze IT, spełniające wymagania regulatorów rynku to spore wyzwanie. Z kolei profesjonalne ośrodki przetwarzania danych specjalizujące się w dostarczaniu najwyższej jakości usługi IT spełniają odpowiednie normy i posiadają certyfikaty potwierdzające ich wysoką jakość, w tym są na bieżąco poddawane licznym audytom bezpieczeństwa. Właśnie dlatego zdecydowaliśmy się na zewnętrznego usługodawcę. Polcom gwarantuje nam spełnienie zarówno norm krajowych, międzynarodowych, jak i warunków technicznych. Spełnia także kluczowe wymagania podyktowane przez regulacje unikalne dla sektora bankowego. To wszystko sprawia, że w naszej opinii był to najlepszy z możliwych wyborów - powiedział project manager w obszarze IT w Getin Noble Bank Dariusz Majka, cytowany w komunikacie.