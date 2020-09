GfK: Rynek el. użytkowej, AGD, RTV spadł ilościowo, wzrósł wartościowo w I półr.

"Polski rynek TCG w okresie pierwszych sześciu miesięcy roku zanotował spadek w ujęciu ilościowym o 15 pkt proc., natomiast w ujęciu wartościowym zanotował wzrost o 9 pkt proc. Na pewno obronił się sektor urządzeń IT - jako jedyny zdyskontował zmiany w tym trudnym okresie zarówno pod względem ilości sprzedanych urządzeń, jak i ich wartości. Do tego dobrego wyniku w największym stopniu przyczyniła się kategoria laptopów. Na drugim krańcu skali znalazł się rynek fotograficzny, który zanotował olbrzymie spadki, zarówno wartościowo, jak i ilościowo (odpowiednio -31,2 oraz -36,8 pkt proc.). Inne segmenty urządzeń z kategorii TCG poradziły sobie z ograniczeniami pandemicznymi z różnym skutkiem. Np. segment elektroniki użytkowej sprzedał mniej urządzeń (spadek o 8,5 pkt proc.), ale za to wartościowo urósł o 1,1 pkt proc. Podobnie niejednoznaczny obraz dotyczy sprzedaży urządzeń małego i dużego AGD, gdzie w zależności od segmentu spadki przeplatają się ze wzrostami, choć trzeba podkreślić, iż ich skala nie jest tak

spektakularna" - powiedział senior Director w dziale Market Insights Artur Noga-Bogomilski, cytowany w komunikacie.

Światowy rynek urządzeń TCG (czyli łącznie sektory: Consumer Electronics, Information Technology, Major Domestic Appaliances, Photo, Small Domestic Appaliances, Telecom) okazał się odporny podczas pandemii COVID 19, mimo iż 83% respondentów zmieniło swoje zachowania zakupowe podczas pandemii.

Globalny spadek sprzedaży na rynku TCG w I połowie roku, wynoszący około 6%, był bardzo umiarkowany w porównaniu z innymi sektorami. Wynik ten można wytłumaczyć siłą innowacyjności tej branży oraz faktem, iż segment elektroniki domowej jest w stanie zaoferować dużą liczbę urządzeń pomocnych lub wręcz niezbędnych w gospodarstwach domowych, na które w czasie kryzysu jest duży popyt: od urządzeń do pracy w domu i edukacji domowej, po produkty ze wszystkich obszarów domowej rozrywki, gastronomii, utrzymania czystości, opieki zdrowotnej i komfortu, wskazano również.

"Na początku pandemii, czyli w fazie panicznej, najbardziej podstawową potrzebą okazało się zapewnienie ciągłości pracy i edukacji. Sektory IT i biurowy odnotowały stabilny wzrost w ujęciu wartościowym o 15% w marcu i 15% w kwietniu 2020 roku. Dla porównania, cały sektor urządzeń TCG, ale z wyłączeniem kategorii IT i biurowej, spadł w ujęciu wartościowym o 18% w marcu i o 24% w kwietniu 2020 roku. Tygodnie od 9 marca do 5 kwietnia, w których rozpoczęto lockdown, charakteryzowały się panicznymi zakupami. Łącznie na rynkach Francji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii w ujęciu ilościowym sprzedaż kamer internetowych wzrosła o 297%, monitorów o 120%, a notebooków i tabletów o 62%. Tendencja ta utrzymywała się także po zakończeniu lockdownu. W połączeniu z popytem na inne urządzenia TCG, wynikającym z innych trendów spowodowanych pozostawaniem konsumentów w domu, przyniosło to w rezultacie szybkie ożywienie. Wzrost sprzedaży w okresie, który analitycy GfK określają mianem Revenge Shopping, czyli

'zakupowego odreagowania', spowodował, że konsumenci zaczęli przygotowywać się na drugą falę pandemii koronawirusa. W efekcie w pierwszych sześciu miesiącach 2020 roku sektor urządzeń IT wzrósł na całym świecie o 17,2%, a sektor urządzeń biurowych o 12,1% w ujęciu wartościowym" - czytamy dalej.

Według badania GfK Consumer Life ponad połowa (53%) konsumentów na świecie zgadza się ze stwierdzeniem "zawsze szukam sposobów na ułatwienie sobie życia". W fazie paniki, na początku lockdownu, konsumenci gromadzili zapasy mrożonej żywności, co spowodowało gwałtowne zwiększenie popytu na zamrażarki, wyraźnie odzwierciedlone w danych dotyczących sprzedaży. W tygodniach od 2 do 22 marca sprzedaż tej kategorii w Wielkiej Brytanii wzrosła o 317%, a w Niemczech o 185%. Następnie pojawiło się stałe zapotrzebowanie na urządzenia do przygotowywania i przetwarzania żywności. W tym okresie, czyli w fazie adaptacji do warunków pandemii, sprzedaż tego typu urządzeń (w tygodniach od 23 marca do 26 kwietnia) wzrosła, np. w Niemczech o 28%. Tendencja do "gotowania i jedzenia w domu" utrzymała się także po zakończeniu lockdownu, co, we wspomnianej wcześniej fazie "zakupowego odreagowania", spowodowało, iż kategoria produktów spożywczych wzrosła o 24,8% w ujęciu wartościowym, napędzając z kolei wzrost wartościowy w sektorze

małych urządzeń gospodarstwa domowego o 8,6%. Niektóre główne kategorie dużego sprzętu AGD również odnotowały znaczny wzrost, np. kuchenki mikrofalowe (+36,8%), jednak cały rynek tych urządzeń odnotował ogólny spadek wartości o 8,6%.

W miarę dostosowywania się konsumentów do życia w zamknięciu pojawił się popyt na wszelkie formy rozrywki realizowanej w domu. W całej I połowie 2020 roku sprzedaż notebooków do gier odnotowała wzrost na poziomie +55% w ujęciu ilościowym, a monitory do gier na poziomie +62%. Sprzedaż telewizorów spadła podczas lockdownu, ale powróciła do silnego wzrostu w fazie "zakupowego odreagowywania". Ogólnie rzecz biorąc, wartość rynku telewizorów spadła o 7%, między innymi z uwagi na fakt, iż zakup tych urządzeń uważany jest przez gospodarstwa domowe za poważny wydatek. Już jednak z perspektywy poszczególnych regionów widać było wyraźne różnice. Europa Zachodnia i rozwinięte kraje Azji wzrosły odpowiednio o 4% i 13% w ujęciu ilościowym, natomiast wartość rynków wschodzących w Azji zmniejszyła się o 28%. Widoczne były silne przesunięcia w udziałach w rynku na poziomie regionalnym i lokalnym. Po okresie lockdownu nadal utrzymuje się duża zmienność. Ogółem sektor elektroniki użytkowej, obejmujący także sprzęt

fotograficzny, zanotował spadek o 8,7%, wskazano również.

"Podsumowując, wydaje się, iż główne trendy konsumenckie, które wpływały na sprzedaż i które obserwowaliśmy jeszcze przed pandemią, teraz zostały wzmocnione nowymi 'domowymi' doświadczeniami w okresie zamknięcia gospodarki i społeczeństw. Bez wątpienia trendy te będą nadal odgrywały dużą rolę w podejmowanych decyzjach konsumenckich także w fazie 'nowej normalności'" - dodał Noga-Bogomilski.

Prezentowane w powyższym komunikacie analizy oparte są na danych pochodzących z Panelu Punktów Sprzedaży Detalicznej GfK (PoS Tracking) regularnie gromadzącego informacje na temat sprzedaży produktów z sektorów elektroniki użytkowej, fotografii, telekomunikacji, IT, wyposażenia biurowego oraz dużego i małego sprzętu gospodarstwa domowego. GfK gromadzi dane z ponad 70 krajowych rynków. Kategoria Technical Consumer Goods (TCG) zawiera w sobie urządzenia z sektorów: Consumer Electronics, Information Technology, Major Domestic Appaliances, Photo, Small Domestic Appaliances, Telecom.

