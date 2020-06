budownictwo 42 minuty temu

Ghelamco chce przeprowadzić ofertę publiczną obligacji za max. 110 mln zł

Ghelamco Invest podjął decyzję w sprawie przeprowadzenia oferty publicznej do 750 000 obligacji serii PPP1 o wartości nominalnej 100 zł każda i o łącznej wartości nominalnej do 75 mln zł oraz do 350 000 obligacji serii PPP2 o wartości nominalnej 100 zł każda i o łącznej wartości nominalnej do 35 mln zł, podała spółka.